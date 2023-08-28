Ужасное происшествие произошло в Одесской области, в результате которого пострадал ребенок.

В Белгород-Днестровском Одесской области 16-летняя девушка на мотоцикле сбила 12-летнюю.

Как сообщают в полиции со ссылкой на свидетелей происшествия, в результате ДТП обе получили травмы.

В результате аварии мотоциклистка получила травмы левого голеностопного сустава и ссадины левого колена.

Пострадавшую, которая после ДТП находилась в сознании, госпитализировали с ссадинами локтей и травмой подвздошной кости.

Видео аварии опубликовали на странице КУ "Муниципальная варта".

Источник: «Бессарабия INFORM»

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который совершал противоправные действия во время вторжения России на территорию Украины. Так, стало известно, что на территории Одесщины начат судебный процесс в отношении мужчины, подозреваемого в передаче российским спецслужбам информации о расположении украинских военных и координатах энергетических объектов.

Таке в городе Одесса арестован военнослужащий, который занимался продажей наркотических препаратов и пытался привлечь к этой схеме других членов Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

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