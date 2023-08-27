Подано ходатайство в суд по избранию меры пресечения военному в виде содержания под стражей.

В городе Одесса арестован военнослужащий, который занимался продажей наркотических препаратов и пытался привлечь к этой схеме других членов Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны южного региона.

Моряк продавая наркотические вещества, включавшие каннабис, действовал как в воинской части, так и за ее пределами. Он был задержан "на горячем", когда он пытался реализовать 10 граммов наркотиков. За это соглашение ему уплатили 5000 гривен. Также известно, что несколько месяцев назад он пытался продать наркотик одному из работников ГНСУ.

Молодому человеку объявлено подозрение в незаконном сбыте наркотических средств согласно части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Подано ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. За это преступление может быть наложено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечено также, что Служба безопасности Украины успешно раскрыла деятельность лидера организованной преступной группы, использовавшей исправительные колонии в качестве пункта сбыта наркотических веществ.

Кроме того, правоохранители обнаружили 32-летнего жителя Белгород-Днестровского района, который хранил оружие, боеприпасы и наркотические вещества незаконно. После проведения экспертизы будет принято решение об объявлении ему подозрения.

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