В отношении мужчины был направлен обвинительный акт по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области будут судить мужчину, который совершал противоправные действия во время вторжения России на территорию Украины. Так, стало известно, что на территории Одесщины начат судебный процесс в отношении мужчины, подозреваемого в передаче российским спецслужбам информации о расположении украинских военных и координатах энергетических объектов.

Об этом подробно сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Согласно данным следствия, обвиняемый имел контакты с представителями российских спецслужб. По их заказу он предоставлял информацию о позициях огня, движении и местонахождении украинских военных в городе Одесса.

Также отмечено, что обвиняемый передавал координаты элементов энергетической инфраструктуры и детали предыдущих ракетных атак, чтобы обеспечить возможность последующих ударов и немедленного отключения этих объектов от функционирования.

В отношении мужчины был направлен обвинительный акт по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Украины. Пока подозреваемый находится под стражей.

Отметим, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана законным способом и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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