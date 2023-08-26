Муж с женой в Киеве познакомились с мужчиной, который рассказал, что ему негде жить и попросил убежища.

Доброжелательные киевляне оставили нового знакомого погостить у себя дома и уехали по делам.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве, когда супруги вернулись домой, то увидели, что везде были разбросаны вещи, и исчезло большое количество денег и золотые украшения.

Владельцы квартиры рассказали полиции, что познакомились с водителем такси, который рассказал, что ему негде жить.

Они впустили нового знакомого домой и поехали по своим делам. Все, что они знали о новом знакомом, – это имя и номер телефона.

В розыски злоумышленника отправились оперативные службы полиции.

Впоследствии стало известно, что злоумышленник – это полтавчанин, 1987 года рождения, имеющий криминальное прошлое.

Фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и мошенничества.

Оперативники разыскали злоумышленника в одной из гостиниц Одесской области и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины».

В комнате гостиницы сотрудники полиции обнаружили часть похищенных денег, которую злоумышленник еще не успел потратить.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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