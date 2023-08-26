Так, в заброшенном здании на Старокиевском шоссе полицейские обнаружили 2-месячного младенца.

Как сообщили в полиции, 32-летняя мать мальчика из Харьковщины переехала в Одесскую область и родила в роддоме.

Однако, как оказалось, никаких документов у женщины не было, жилья и работы у нее тоже не было.

Женщина пыталась устроить место для проживания в заброшенном здании, но оно оказалось не пригодным для ребенка, малыш находился в антисанитарии.

Поэтому ювенальные полицейские изъяли мальчика у матери и передали в заведение здравоохранения. В настоящее время ребенок находится в безопасности и находится под наблюдением врачей.

Не все украинцы в комментариях поддержали такое решение:

"Что значит забрали ребёнка у матери? Сейчас война, девушка беременная сбежала от ракет. Устроилась, как могла! Тут матери нужно помочь с жильём и работой! Какого чёрта происходит? Открыть надо сбор, вернуть маме младенца! Дайте адрес, где девушка находится!",

"Даже котенка от мамы кормящей забрать это гадство! Как можно у матери ребёнка отнять?? Что значит НАШЛИ МЛАЛЕНЦА? Там, как-бы мать младенца имелась! От бл.. добрые люди. Скажите хоть где мать бросили. Поеду помогу девочке",

"Вы потом удивляетесь, почему люди сидят под бомбами в Бахмуте и не хотят эвакуироваться в безопасные условия"? Ну вот, эта женщина эвакуировалась. Чтобы остаться без крыши над головой и без ребенка. "Не имела работы"???? Ах жеж умники , а ну многие из вас горевали с младенцем на руках? Ребенок чистый, упитанный. Рожала не в поле, а в РОДОВОМ!! Куда, спрашивается, больница (!!!) выписывала женщину с новорожденным без документов? И вместо помощи решили добить", – пишут в комментариях украинцы.

Последние новости Украины:

Присвоили деньги одесситов: мошенники оставили людей без средств, детали аферы.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, что бы логерку из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".