В Одессе задержаны трое человек, которые наладили схему незаконной переправки уклонистов за границу.

Объявлено подозрение сотруднику военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одессы, а также двум его сообщникам.

Как сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, их обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды.

По данным расследования, в преступную группу входили адвокат из Киева, работник медицинской комиссии одного из РТЦК Одессы и двое пособников. Они организовали масштабную деятельность по изготовлению фальшивых документов, позволявших военнообязанным избежать призыва на военную службу. За свои услуги они брали по 10 тысяч долларов с человека.

Когда фигуранты получали деньги, они направляли своих "клиентов" в Одессу для прохождения медкомиссии, где два пособника помогали им получить вывод о непригодности к военной службе из-за выдуманных проблем со здоровьем. По этим документам уклонисты могли свободно выезжать за границу.

Как отметили в прокуратуре, по предварительным данным, только в этом центре комплектования и социальной поддержки незаконными услугами могли воспользоваться более 100 человек призывного возраста.

В служебных помещениях РТЦК в Одессе, а также по местам жительства задержанных правоохранители провели обыски, в ходе которых были обнаружены доказательства преступной деятельности.

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