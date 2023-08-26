Решение о выделении 10 млн. было принято на внеочередной сессии Одесского горсовета, 25 августа.

Депутаты согласовали скандальный ремонт суда в Одессе на 106 млн.

Речь идет именно о реконструкции здания Киевского райсуда, за которую из городского бюджета придется "выложить" 106 млн. грн.

Однако известно, что в начале сессии этот вопрос рассматривался на заседании бюджетной комиссии и даже хотели снять его с рассмотрения горсовета, но на это не хватило голосов.

"Да действительно мы рассматривали выделение средств — 10 млн, но нам докладывали и шла речь об аварийном ремонте здания Киевского суда. Нам обещали предоставить фото проблем с крышей, что там нужно немедленно что-то делать, что судьи не могут работать.

Затем на следующий день нам говорили, что это требование для вступления в НАТО, а потом выяснилось, что это вообще пристройка», – говорит один из депутатов, рассказывая разные объяснения необходимости прозвучавшего накануне ремонта.

В результате, за то, чтобы исключить вопрос из повестки дня, проголосовали только 17 депутатов, а решение о выделении средств из горбюджета было принято 40 голосами.

Источник: Украинская служба информации.

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