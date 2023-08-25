В Одесской области на коррупции разоблачен экс-заместитель начальника КЭУ и предприниматель.

Сообщается, что они завладели более 1,2 млн. грн. во время строительства спортплощадок для военнослужащих.

Как сообщил Офис Генпрокурора, по данным следствия, подозреваемые в октябре 2018 года заключили договор на закупку работ по строительству спортивных площадок в военном городке в Одесской области.

Однако во время выполнения основного договора злоумышленники завысили объемы выполненных работ и завладели бюджетными средствами в сумме более 1,2 млн грн.

Злоумышленникам инкриминирована растрата и завладение имуществом, а также служебный подлог (ст. 28, ч. 3 ст. 410, ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также отстранение от должности заместителя начальника управления, главного инженера Южного территориального КЭУ.

Ранее сообщалось, что прокуроры составили обвинительный акт в отношении бывшего начальника вещевой службы воинской части.

В Одессе будут судить офицера.

Так, в Одессе судебный процесс будет проведен против начальника вещевой службы, обвиняемого в требовании взятки в большом размере. В незаконной деятельности ему помогал коллега.

По информации следствия, этот офицер вместе с заместителем командира воинской части требовал взятки от подчиненного военного, который является психологом радиорелейного батальона.

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