В Одессе за 31 млн гривен планируют отремонтировать театр – появился соответствующий тендер.

Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА разместил 23 августа тендер на ремонт театра юного зрителя на улице Греческой.

Сообщается, что начало аукциона 1 сентября стоимость такого ремонта составляет 31 млн гривен.

Указано, что за такие деньги готовятся оштукатурить и покрасить фасад театра.

Также планируется улучшить оконные и дверные проемы, реставрировать декор и прочее.

Намерены за эти деньги восстанавливать кровлю и водосточную систему.

"Отметим, что театр действительно нуждается в капитальном ремонте уже давно, но на сколько уместно тратить деньги на ремонт, когда в любой момент может прилететь ракета и все разрушить? Когда денег не хватает вставить разбитые окна в музыкальной школе Столярского?", - пишут местные СМИ.

Недавно также сообщалось, что в Одессе планируется отремонтировать теплицы за огромные деньги.

Цветочные теплицы обойдутся почти в 10 млн. гривен.

На сайте системы публичных закупок "Прозорро" опубликован новый тендер на ремонт теплиц почти за 10 млн грн.

Общая площадь теплиц составляет около 4200 кв.м, из которых 600 кв. м. отремонтировали еще зимой.

Выходит, что на ремонт остальных предлагают потратить около 2700грн за 1 кв.м.

В декабре 2022 года "Горзелентрест" уже проводил два тендера на ремонт теплиц. Первый на 5,6 миллиона гривен, второй – на 500 тысяч.

Оба аукциона тогда выиграла одна и та же фирма.

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