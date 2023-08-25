Ночью 25 августа противник нанес удар ракетами воздушного и морского базирования с акваторий Черного и Азовского морей.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, в направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря.

Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа «шахед» по направлению Приморско-Ахтарск.

«Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области», - говорится в сообщении защитников неба над Украиной.

Как сообщает спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, атака на Одесчину была двойной.

«Почти в полночь с применением тактической авиации над Черным морем выпустил две ракеты, предположительно Х-35/Х-59 в направлении одного из портов. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем», – рассказал Братчук.

Через несколько часов произошла вторая атака.

«На этот раз из акватории Азовского моря враг направил 2 ракеты типа «Калибр» в сторону областного центра. Силы противовоздушной обороны справились отлично: обе ракеты уничтожены», - сообщил спикер.

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