Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, в направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря.
Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа «шахед» по направлению Приморско-Ахтарск.
«Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области», - говорится в сообщении защитников неба над Украиной.
Как сообщает спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, атака на Одесчину была двойной.
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«Почти в полночь с применением тактической авиации над Черным морем выпустил две ракеты, предположительно Х-35/Х-59 в направлении одного из портов. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем», – рассказал Братчук.
Через несколько часов произошла вторая атака.
«На этот раз из акватории Азовского моря враг направил 2 ракеты типа «Калибр» в сторону областного центра. Силы противовоздушной обороны справились отлично: обе ракеты уничтожены», - сообщил спикер.
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Также напомним, что новые беспощадные атаки врага принесли много горя.
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