Одесский облсовет объявил новый тендер на почти 200 тысяч.

Так, 192 тысячи гривен планирует потратить Одесский облсовет на обрамление для награждения.

Такой тендер на закупку 2 000 декоративных рамочек для грамот формата А4 заметили на платформе Prozorro.

Таким образом, одну рамочку в облсовете оценили в 96 гривен.

Аукцион объвлен 29 августа в 15:30.

Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг продлится 31 декабря 2023 года.

К слову, в Одессе планируют потратить более четырех миллионов гривен на школьную мебель.

Так, в Одессе готовится приобрести школьную мебель за более четырех миллионов гривен для учебных заведений в Киевском районе.

Об этом стало известно на сайте госзакупок Prozorro.

Известно, что КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района города Одессы" проводит тендер по избранию поставщика школьной мебели.

Планируется таким образом обустроить постройки гражданской защиты.

Недавно сообщалось, что в Одессе готовятся отремонтировать укрытие более чем за 4 миллиона.

В Одессе объявили о тендере на капитальный ремонт защитного сооружения.

В частности, при ремонте должны разобрать перегородки из гипсокартона, очистить вручную внутренние поверхности стен и потолка от масляной краски.

Последние новости Украины:

Миллионы из бюджета разворовали на машинах "скорой": раскрыты участники схемы.

Как сообщала Politeka, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.

Также Politeka писала, "золотая" брусчатка в центре Киева возмутила украинцев: "Кому это нужно в такое время".