Так, 192 тысячи гривен планирует потратить Одесский облсовет на обрамление для награждения.
Такой тендер на закупку 2 000 декоративных рамочек для грамот формата А4 заметили на платформе Prozorro.
Таким образом, одну рамочку в облсовете оценили в 96 гривен.
Аукцион объвлен 29 августа в 15:30.
Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг продлится 31 декабря 2023 года.
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К слову, в Одессе планируют потратить более четырех миллионов гривен на школьную мебель.
Так, в Одессе готовится приобрести школьную мебель за более четырех миллионов гривен для учебных заведений в Киевском районе.
Об этом стало известно на сайте госзакупок Prozorro.
Известно, что КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района города Одессы" проводит тендер по избранию поставщика школьной мебели.
Планируется таким образом обустроить постройки гражданской защиты.
Недавно сообщалось, что в Одессе готовятся отремонтировать укрытие более чем за 4 миллиона.
В Одессе объявили о тендере на капитальный ремонт защитного сооружения.
В частности, при ремонте должны разобрать перегородки из гипсокартона, очистить вручную внутренние поверхности стен и потолка от масляной краски.
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Как сообщала Politeka, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.
Также Politeka писала, "золотая" брусчатка в центре Киева возмутила украинцев: "Кому это нужно в такое время".