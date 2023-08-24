Полицейский после суточного дежурства находился на улице, когда к нему стал задевать малознакомый мужчина.

Сообщается, что мужчина был нетрезв.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на из-за давнего конфликта мужчина спровоцировал конфликт и начал приставать к правоохранителю.

В какой момент он даже стал использовать физическую силу.

Поэтому для самозащиты полицейских достал устройство для отстрела резиновых шаров и произвел несколько выстрелов в сторону нападающего.

Два выстрела попали в туловище, однако даже после выстрелов нападающий продолжил избивать милиционера.

На место происшествия оперативно приехали медики и полиция.

Врачи диагностировали у мужчины, у которого попал полицейский, травматическое повреждение брюшной стенки и грудной клетки.

В организме гражданского мужчины обнаружили 1,50 промилле алкоголя, полицейский был трезв.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, а ГУНП в Одесской области – служебное расследование.

Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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Об этом сообщает спецпрокуратура в области обороны Южного региона.

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