Сообщается, что мужчина был нетрезв.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на из-за давнего конфликта мужчина спровоцировал конфликт и начал приставать к правоохранителю.
В какой момент он даже стал использовать физическую силу.
Поэтому для самозащиты полицейских достал устройство для отстрела резиновых шаров и произвел несколько выстрелов в сторону нападающего.
Два выстрела попали в туловище, однако даже после выстрелов нападающий продолжил избивать милиционера.
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На место происшествия оперативно приехали медики и полиция.
Врачи диагностировали у мужчины, у которого попал полицейский, травматическое повреждение брюшной стенки и грудной клетки.
В организме гражданского мужчины обнаружили 1,50 промилле алкоголя, полицейский был трезв.
Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, а ГУНП в Одесской области – служебное расследование.
Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей.
К слову, в Одесской области задержали заместителя начальника второго отдела Болградского РТЦК и СП Одесской области и главного специалиста.
Об этом сообщает спецпрокуратура в области обороны Южного региона.
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Данные документы должны предоставить возможность пересечения государственной границы Украины.
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Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.
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