В Одессе будут судить офицера. Так, в Одессе судебный процесс будет проведен против начальника вещевой службы, обвиняемого в требовании взятки в большом размере. В незаконной деятельности ему помогал коллега.

Эту информацию распространила специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По информации следствия, этот офицер вместе с заместителем командира воинской части требовал взятки от подчиненного военного, который является психологом радиорелейного батальона.

Они требовали 120 тысяч гривен за обещание подписать обходное письмо и не мешать переводу в другую воинскую часть. В частности, им обещали не нарушать служебное расследование по надуманным обвинениям.

После совершения частичного платежа в размере 100 тысяч гривен мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 448 гривен.

Прокуроры составили обвинительный акт в отношении бывшего начальника вещевой службы воинской части по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляли следователи Второго оперативного отдела (с дислокацией в г. Одессе) ТУ ДБР, расположенного в г. Николаеве, оперативное сопровождение – оперативные сотрудники (с дислокацией в г. Одессе) ТУ ДБР, расположенного в г. Николаеве.

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