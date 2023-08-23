Ситуация остается неоднозначной, и сейчас следствие продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства.

В одесском хостеле произошло событие, во время которого спецназначители совершили насильственное проникновение и физическую конфронтацию с охранником, а также вызвали панику среди женщин и детей, которые проходили психологическую реабилитацию в этом помещении. Известно, что полиция располагала информацией о подозрительном злоумышленнике в этом районе, и при попытке задержания сотрудники хостела и жители противостояли им.

Видеозаписи с камер наблюдения показывают, как правоохранители проникли в помещение хостела, разрушая входную дверь. Спецназ отличились насилием во время этого события, задержав охранника и вызвав страх среди женщин и детей, которые находились в здании.

Один из переселенцев Евгений Лобода рассказал, что все присутствовавшие на пятом этаже были лишены свободы движений, а их лицо было направлено к полу. Другой житель, Денис Епифанцев, также работающий охранником в центре, отметил, что незнакомцы попытались попасть внутрь здания без надлежащих объяснений или обоснований.

Правоохранители отрицают какой-либо недостаток в действиях и указывают на отказ открыть дверь даже после звонка. Так, копы позвонили по телефону руководителю центра и сказали, что внутри опасный преступник и они будут выбивать дверь, если им не откроют. Настаивали, что существует угроза жизни и здоровью всех жителей хостела.

Спецназовцы решили применить силу и устроили штурм. Внутри бросились на охранника – он им показался похожим на злоумышленника, которого они разыскивали. За него пыталась вступиться жена. Но один из копов расценил это как нападение и применил к женщине силу.

В свою очередь охранник Денис Епифанцев говорит, что его жену начали избивать, потому что она кричала, что ее муж болен, ведь его в оккупации очень избили оккупанты.

Однако потом спецназовцы внимательно рассмотрели охранника и поняли, что ошиблись. Так же быстро собрались и уехали, даже без прощения.

На следующий день настоящего преступника задержали – тот скрывался в соседнем отеле. Ситуация остается неоднозначной, и сейчас следствие продолжается.

Источник: ТСН.

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