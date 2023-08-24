В Одессе планируют потратить более четырех миллионов гривен на школьную мебель.

Так, в Одессе готовится приобрести школьную мебель за более четырех миллионов гривен для учебных заведений в Киевском районе.

Об этом стало известно на сайте госзакупок Prozorro.

Известно, что КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района города Одессы" проводит тендер по избранию поставщика школьной мебели.

Планируется таким образом обустроить постройки гражданской защиты.

Сообщается, что для тридцати семи учебных заведений планируют приобрести 216 столов детских шестигранных, без регулировки высоты; 1296 стульев детских; 262 стола на металлической базе.

Также планируют закупить 1545 стульев и 524 односторонних скамеек.

Известно, что один из участников аукциона согласился предоставить мебель за 4 678 500 гривен.

К слову, недавно сообщалось, что в Одессе готовятся отремонтировать укрытие более чем за 4 миллиона.

В Одессе объявили о тендере на капитальный ремонт защитного сооружения.

На сайте площадки "Prozorro" сообщается, что укрытие находится на улице Спиридоновской.

На ремонт планируют потратить 4218480 гривен, а заказчиком работ стало Коммунальное предприятие.

При ремонте должны разобрать перегородки из гипсокартона, очистить вручную внутренние поверхности стен и потолка от масляной краски.

Кроме того, за эти деньги должны установить металлические дверные коробки.

Подрядчик должен обустроить вентиляцию и канализацию с водоотводом.

Последние новости Украины:

Миллионы из бюджета разворовали на машинах "скорой": раскрыты участники схемы.

Как сообщала Politeka, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.

Также Politeka писала, "золотая" брусчатка в центре Киева возмутила украинцев: "Кому это нужно в такое время".