Так, в Одессе готовится приобрести школьную мебель за более четырех миллионов гривен для учебных заведений в Киевском районе.
Об этом стало известно на сайте госзакупок Prozorro.
Известно, что КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района города Одессы" проводит тендер по избранию поставщика школьной мебели.
Планируется таким образом обустроить постройки гражданской защиты.
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Сообщается, что для тридцати семи учебных заведений планируют приобрести 216 столов детских шестигранных, без регулировки высоты; 1296 стульев детских; 262 стола на металлической базе.
Также планируют закупить 1545 стульев и 524 односторонних скамеек.
Известно, что один из участников аукциона согласился предоставить мебель за 4 678 500 гривен.
К слову, недавно сообщалось, что в Одессе готовятся отремонтировать укрытие более чем за 4 миллиона.
В Одессе объявили о тендере на капитальный ремонт защитного сооружения.
На сайте площадки "Prozorro" сообщается, что укрытие находится на улице Спиридоновской.
На ремонт планируют потратить 4218480 гривен, а заказчиком работ стало Коммунальное предприятие.
При ремонте должны разобрать перегородки из гипсокартона, очистить вручную внутренние поверхности стен и потолка от масляной краски.
Кроме того, за эти деньги должны установить металлические дверные коробки.
Подрядчик должен обустроить вентиляцию и канализацию с водоотводом.
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