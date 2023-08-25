В настоящее время следователи занимаются установлением обстоятельств преступления одессита.

Правоохранители из Одесского районного управления полиции №1 совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований Одесской области и пограничниками раскрыли и задокументировали незаконные действия 26-летнего мужчины.

Этот житель Одессы, действуя совместно с другими лицами, разработал план незаконного пересечения государственной границы Украины для мужчин призывного возраста.

Используя мессенджер, злоумышленник нашел "клиента" и объяснил ему детали незаконного пересечения границы, дал советы и указания относительно самого процесса пересечения. Он заверил, что имеет связи и может устранить препятствия на пути в соседнее государство.

За эти "услуги" злоумышленник попросил 4000 долларов США двумя траншами. Часть суммы должна была быть выплачена в Украине, а остальные – в другой стране. Получив аванс от "клиента", злоумышленник организовал транспорт, с помощью которого последний должен был пересечь границу.

Однако правоохранители вовремя остановили автомобиль на пути к границе, и фигуранта задержали согласно процессуальному законодательству.

За это преступление предусмотрено лишение свободы от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

В настоящее время следователи занимаются установлением обстоятельств преступления, а также планируют сообщить о подозрении другим участникам этой преступной схемы.

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