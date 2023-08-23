В Одессе на улице Генерала Цветаева главы объединений совладельцев многоквартирных домов – ОСМД, начали драку.

Как сообщают местные СМИ, причиной потасовки стало то, что представители ОСМД не смогли поделить доступ к канализационному люку.

Видео начали распространять в соцсетях.

Одна из участников конфликта рассказала, что имущество ей передал застройщик, и по ее словам, только она может распоряжаться им, однако вторая глава ОСМД заявила, что имущество общее.

В какой-то момент первая начала оскорблять и обзывать вторую участницу конфликта «воровкой» и угрожать уголовной ответственностью.

В результате чего произошла драка, которую разняли сотрудники полиции и местные жители домов.

Недавно сообщалось, что одесситы устроили штурм секонд-хенда.

В сети появились видеокадры "штурма" одного из поразивших зрителей магазинов секонд-хенда в Одессе. На записях видно, как толпа молодых людей бессмысленно вторглась в помещение магазина и начала активно выносить одежду.

О причинах таких действий с поступившими с Запада предметами одежды пока неизвестно, а правоохранительные органы воздерживаются от комментариев относительно данного инцидента.

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