Атака, как пишет Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, продолжалась три часа.
Целью врага стала гражданская инфраструктура региона.
«Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131».
К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар общей площадью 700м2», - говорится в сообщении.
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По состоянию на 6 утра огонь локализован.
Также сообщается, что повреждены зернохранилища.
На месте работают все соответствующие службы. Среди гражданского населения, к счастью, пострадавших нет.
Напомним, целенаправленные обстрелы Россией украинской портовой инфраструктуры и сознательное уничтожение запасов зерна, предназначенного на экспорт, приведут к масштабному продовольственному кризису в мире.
Об этом ранее заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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