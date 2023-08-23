Атака, как пишет Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, продолжалась три часа.

Целью врага стала гражданская инфраструктура региона.

«Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131».

К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар общей площадью 700м2», - говорится в сообщении.

По состоянию на 6 утра огонь локализован.

Также сообщается, что повреждены зернохранилища.

На месте работают все соответствующие службы. Среди гражданского населения, к счастью, пострадавших нет.

Напомним, целенаправленные обстрелы Россией украинской портовой инфраструктуры и сознательное уничтожение запасов зерна, предназначенного на экспорт, приведут к масштабному продовольственному кризису в мире.

Об этом ранее заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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