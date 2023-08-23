Действия спецназа были крайне жесткими: все жители центра, включая женщин и детей, были вынуждены лечь на пол, а некоторых даже избили.

В Центр помощи вынужденным переселенцам "Дрим Шелтер" в Одессе на площади Соборной, 12 неожиданно появились сотрудники полиции. Они буквально ворвались в центр с оружием в руках и испугали находившихся там людей. Об этом рассказал организатор шелтера, одесский общественный деятель Георгий Блошица.

По сообщениям полиции, в центре проживало ранее судимое находящееся в розыске лицо, и поэтому их задачей было немедленно проверить это помещение.

По словам организатора шелтера, около двух ночи ему позвонил мужчина, который представился представителем криминальной полиции Портофранковского отдела, и сообщил о возможном присутствии разыскиваемого лица в центре.

Менее чем через пятнадцать минут спецназовцы уже ворвались с автоматами в этот жилой комплекс и пытались найти указанное лицо.

"Все переселенцы, проживающие там, находились в состоянии подавленности: женщины, дети, пожилые люди, инвалиды, большинство из которых проживали на оккупированных территориях. Сбившись в кучки, они дрожа ожидали развязки. В центре проживали на этот момент примерно 60 человек, из них восемь мужчин, и половина этих мужчин — старики", — рассказал Георгий Блошица.

Действия спецназа были крайне жесткими: все жители центра, включая женщин и детей, были вынуждены лечь на пол, а некоторых даже избили. Кроме того, дверь была сорвана с петель.

Однако в результате такой проверки лицо, которое искали, так и не нашли. Не найдя указанное лицо, сотрудники полиции покинули место происшествия.

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