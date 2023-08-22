На взятке разоблачили чиновников Болградского районного ТЦК и СП.

В Одесской области задержали заместителя начальника второго отдела Болградского РТЦК и СП Одесской области и главного специалиста.

Об этом сообщает спецпрокуратура в области обороны Южного региона.

Чиновники взяли 5 тысяч долларов за изготовление и выдачу военнообязанных документов о признании его непригодным к службе.

Данные документы должны предоставить возможность пересечения государственной границы Украины.

По данным следствия, чиновники таким образом получили неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США за изготовление и выдачу мужчине военно-учетных документов о признании его непригодным к военной службе.

Эти документы предоставляют право пересечения государственной границы Украины.

Так, доложено о подозрении за взятку в размере 8500 долларов, подозреваемый предложил мужчине "оформить отсрочку" от призыва.

Таким образом, сообщено о подозрении по фактам неповиновения трем военнослужащим ТЦК и СП (ч. 4 ст. 402 УК Украины).

Сообщается, что представители ТЦК отказались выполнить приказы о выбытии в районы ведения боевых действий.

Известно, что злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 УК.

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