В последние годы в Одессе тенденция температурных максимумов подтверждается.

Температурный рекорд в Одессе был побит, и это произошло впервые за всю историю метеонаблюдений за последние 120 лет. Температура воздуха достигла 36,4 градуса по Цельсию в тени.

Измаил стал рекордсменом области, где температура достигла невероятных 38 градусов в тени. Специалисты, ведущие климатический мониторинг, уже 17 августа прогнозировали жаркую и сухую погоду в течение недели. Эта аномалия температуры превышает норму на 3,5-4 градуса по данным специалистов.

Стоит отметить, что 21 августа погода в Одесской области была значительно холоднее, чем 20 августа.

Ранее, 12 августа 2010 года, также в Одессе был зафиксирован рекорд температуры для августа за 120 лет метеонаблюдений – 38 градусов в тени.

В последние годы тенденция температурных максимумов подтверждается, но минимальные температуры с 1977 года не обновлялись.

Уличные термометры не являются достоверными источниками для метеомониторинга. Специалисты предупреждают украинцев не опираться на показы таких термометров, поскольку они могут искажать температурные показатели из-за влияния внешних факторов.

Поэтому украинцев предостерегают от ориентировки на показы бытовых термометров, которые показывают от 40 до 50 градусов тепла в тени.

Источник: Интент.

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