Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия на территории Одесской области 11-летний мальчик получил серьезную травму головы и находится в состоянии комы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции Одесской области.

По их данным, авария произошла из-за водителя 24 лет, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял управление автомобилем ВАЗ и въехал в бетонное ограждение. В результате этого инцидента пострадали водитель и его 11-летний пассажир.

Обоих пострадавших доставили в местную больницу. У мужчины были обнаружены ушибы ребер и грудной клетки, а также сотрясение головного мозга. Ребенок получил политравму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, в результате чего оказался в коме.

Проверка кормчего на состояние опьянения показала, что он был нетрезвым, в его организме обнаружили 3,36 промилле алкоголя.

Правоохранители задержали виновного водителя согласно статье 286-1 части 2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз.

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