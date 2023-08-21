В районе села Николаевка-Новороссийская Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестная компания вмешалась в русло реки Хаджидер, которая имеет важное значение для пресной воды Нацпарка "Тузловские лиманы". Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает эколог Иван Русев.

Экологи отмечают, что река Хаджидер, что в переводе с тюркского означает "горькая река", вместе с рекой Алкалия играла ключевую роль в поддержании жизни природных экосистем и биоразнообразия в пределах национального природного парка. Но сейчас река фактически разрушена.

Эксперт сообщает, что река почти полностью заблокирована, но раньше она все же способна была пропускать воду во время наводнений и сильных дождей через сооружение шириной около 20 метров и сечением с ложем нижней границы русла.

Однако теперь некоторые неизвестные построили дамбу высотой 1,5 метра от дна русла реки и установили ограничение для протекания воды через две трубы с общей площадью сечения всего 2 квадратных метра. Это действие несовместимо с пониманием экологических принципов и возможно было выполнено на средства государства.

Эколог обращается ко всем, кто владеет информацией о лицах, инициировавших или стоящих за созданием этого сооружения и просит поделиться этой информацией с ним.

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