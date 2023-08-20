В Одесской области был задержан чиновник местного военкомата, который успел заработать на военнообязанных мужчинах.

В Украине раскрыто семь новых коррупционных схем, связанных с уклонением от мобилизации, действовавших в разных регионах страны. Правоохранительные органы установили, что более 10 человек, включая сотрудников военно-врачебных комиссий, участвовали в этих преступных действиях. Как сообщили в СБУ, в Одесской области также задержан работник военкомата.

Подозреваемые получали денежное вознаграждение за то, что помогали потенциальным призывникам избежать призыва в военную службу. Они подделывали документы о "неудовлетворительном" состоянии здоровья, а также использовали вымышленные схемы, такие как "перевозка иностранной гуманитарной помощи" во избежание мобилизации. Стоимость этих "услуг" составляла до 9 тысяч долларов в зависимости от разновидности схемы и срочности.

Служба безопасности Украины сообщила, что в Киеве были задержаны два человека, которые занимались продажей фиктивных медико-социальных экспертных справок по присвоению групп инвалидности.

Также в Одесской области был задержан чиновник местного военкомата, который требовал деньги от военнообязанных за обещание организовать поддельные медицинские выводы о непригодности к службе.

Деятельность схемы в Тернополе также была обнаружена и приостановлена. Там злоумышленники, включая сотрудника военкомата и его подельников, подделывали документы об "исключении" из военного учета. А в Николаеве было задержано лицо, обещавшее помочь местному жителю уклониться от мобилизации.

Также были раскрыты коррупционные схемы в других регионах, таких как Харьковская область, где сотрудники медицинских учреждений подделывали справки о непригодности к службе, а также Ровенская область, где владельцы автопредприятий предоставляли "выездные" документы уклонцам.

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