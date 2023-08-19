В Одесской области транслируются российские телеканалы, а в сфере обслуживания продолжают использоваться на русском языке.

В Болградском районе Одесской области продолжается трансляция российских телеканалов, а также в сфере обслуживания продолжается использование русского языка. По телевизору показывают сплошную пропаганду, а многие одесситы нарушат нормы "Закона о языке" на рабочем месте.

Об этом сообщили подробнее на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

По этому поводу языковой омбудсман Тарас Кремень обратился в Совет национальной безопасности и Службу безопасности Украины. В сообщении, опубликованном после мониторинга, проведенного с 24 по 26 июля в городах Болград, Арциз и пгт Тарутино, отмечено, что были выявлены нарушения языкового закона в следующих областях:

Публичное управление и администрирование Здравоохранение. Культура. Транспорт. Почтовые услуги Обслуживание.

Также отмечается, что в регионе проходит незаконная ретрансляция российских телеканалов. Это доминирование русского языка не только нарушает требования законодательства и ограничивает права представителей национального меньшинства, но также создает предпосылки влияния государства-агрессора, подчеркивается в сообщении.

Уполномоченный по защите государственного языка обратился в Совет национальной безопасности и Службы безопасности Украины по поводу угроз государственному языку в Болградском районе Одесской области.

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