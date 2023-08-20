Стало известно, как изменились цены за первые полгода 2023 года в Одесской области и городе.

В январе-июле 2023 года в Одесской области был зафиксирован индекс потребительских цен (индекс инфляции) на уровне 104,4%. Это незначительно выше, чем в среднем по всей Украине, где этот показатель составил 104,0%.

В частности, стоимость продовольствия и безалкогольных напитков в Одесской области выросла на 5,3%.

Среди продуктов питания, которые повысились на 5,3%, особенно кажутся рост цен на овощи, которые подорожали на 28,4%.

В частности, больше увеличились стоимости свеклы в 2,5 раза, моркови – в 2,1 раза, корнеплодов, лука и грибов – в 1,5 раза, белокочанной капусты в 2,0 раза, картофеля – в 1,8 раза, кабачков на 29,1%. Мясо и мясопродукты подорожали на 9,4%, рыбы и рыбные продукты – на 6,5%, фрукты – на 4,5%. Однако молоко, творог и яйца подешевели на 6,8%, а масло и жиры – на 5,7%.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,4%, включая рост цен на табачные изделия на 10,6% и алкогольные напитки на 2,4%.

Стоимость одежды и обуви снизилась на 9,1%, в том числе цены на одежду снизились на 12,2%, а обувь – на 5,7%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 16,8%, причиной чему был рост цен на электроэнергию в 1,7 раза.

Снижение цен на транспорт на 4,4% было в основном обусловлено удешевлением топлива и смазочных масел на 9,3%. Однако услуги по перевозке вещей подорожали на 14,1%.

Цены на связь выросли на 5,5%, включая рост стоимости использования сети Интернет на 22,9% и тарифов на местную телефонную связь на 13,8%.

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