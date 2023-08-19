Есть риск, что украинский театр в Одессе закроют из-за мобилизации актеров.

Одесский академический украинский театр имени В. Василько не может получить "бронь" для военнообязанных актеров.

Сообщается, что треть работников театра сейчас мобилизованы и защищают наше государство.

Как рассказал актер и. о. главного режиссера Александра Самусенко, сейчас в театре актеров-мужчин осталось всего девять.

По его словам, театр уже обращался за получением бронирования для актеров и работников, однако реакции никакой не последовало.

Часть рабочих театра сейчас в ВСУ, кроме того, актера Павла Чирву еще в начале июля работники ТЦК задержали и заставили выключить телефон и в результате мобилизовали

"Актер театра, заслуженный актер Украины Павел Чирва, пошел распечатать текст для того, чтобы пойти ко мне на репетицию, и был задержан сотрудниками ТЦК.

Его заставили выключить мобильный телефон, он сейчас находится в армии. Театр получил письмо, в котором главный военком Приморского района ответил, что ТЦК не превышает свои полномочия", — сообщил Самусенко.

Заслуженная артистка Украины Нинель Наточа добавила, что треть творческого состава театра имени Василия Василько сейчас защищает Украину.

Источник: Суспільне.

Последние новости Украины:

Работники ТЦК не раздают повестки на одесских пляжах, защитники возмущены: "быки скачут на дискотеке".

Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.

Также Politeka писала, что подросток на мопеде чуть не сбил женщину с младенцем на переходе: чем все закончилось, кадры.