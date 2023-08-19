Одесский академический украинский театр имени В. Василько не может получить "бронь" для военнообязанных актеров.
Сообщается, что треть работников театра сейчас мобилизованы и защищают наше государство.
Как рассказал актер и. о. главного режиссера Александра Самусенко, сейчас в театре актеров-мужчин осталось всего девять.
По его словам, театр уже обращался за получением бронирования для актеров и работников, однако реакции никакой не последовало.
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Часть рабочих театра сейчас в ВСУ, кроме того, актера Павла Чирву еще в начале июля работники ТЦК задержали и заставили выключить телефон и в результате мобилизовали
"Актер театра, заслуженный актер Украины Павел Чирва, пошел распечатать текст для того, чтобы пойти ко мне на репетицию, и был задержан сотрудниками ТЦК.
Его заставили выключить мобильный телефон, он сейчас находится в армии. Театр получил письмо, в котором главный военком Приморского района ответил, что ТЦК не превышает свои полномочия", — сообщил Самусенко.
Заслуженная артистка Украины Нинель Наточа добавила, что треть творческого состава театра имени Василия Василько сейчас защищает Украину.
Источник: Суспільне.
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