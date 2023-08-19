Заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который почти год заставлял своих подчиненных строить для него частный дом, получил подозрение от сотрудников Государственного бюро расследований.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, начиная с августа 2022 года, заместитель командира воинской части приказал военнослужащим, чтобы они занимались строительством его особняка под Одессой, вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите государства.

В это время, когда бойцы выполняли роль строителей, им назначали заработную плату в соответствии с военным рангом. Этим государству наносился финансовый ущерб на общую сумму более 2 миллионов гривен.

Заместитель командира воинской части получил подозрение в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей на территории Одесской области избит военнослужащий.

12 августа в Государственное бюро расследований поступила информация о драке в воинской части, в результате которой военнослужащего доставили в больницу с травмами головы. По словам потерпевшего, телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.