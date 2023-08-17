Ппредставители торгового флота Бухареста в момент атаки по Одесской области плыли по реке Дунай.

Так, на кадрах, которые сделали моряки, заметны взрывы в Рени, расположенном в нескольких километрах от румынского города Галац.

Так, видео последней атаки, на котором видна работу ПВО, опубликовали очевидцы из Румынии - разгорелся скандал.

После опубликованного видео, украинское посольство в Румынии обратилось к жителям приграничных румынских территорий не снимать работу ПВО и моменты прилетов в речных портах Украины.

В посольстве сообщили, что распространении в соцсетях и в отдельных СМИ видео атаки дронов по портовой инфраструктуре и работе украинских систем противовоздушной обороны.

В ведомстве добивили, что в условиях российской агрессии видео представляют угрозу не только безопасности портов, но и гражданскому населению, проживающему в регионе.

"Российский агрессор активно мониторит сеть интернет и, получая дополнительную информацию, корректирует свои атаки. Обращаемся ко всем с просьбой не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и в масс-медиа, не повышать угрозу жизни людей, которые работают и проживают в городах Придунавья", - говорится в сообщении.

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