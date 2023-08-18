В Одессе готовятся отремонтировать укрытие более чем за 4 миллиона.

В Одессе объявили о тендере на капитальный ремонт защитного сооружения.

На сайте площадки "Prozorro" сообщается, что укрытие находится на улице Спиридоновская.

На ремонт планируют потратить 4 218 480 гривен, а заказчиком работ стало Коммунальное предприятие.

При ремонте должны разобрать перегородки из гипсокартона, очистить вручную внутренние поверхности стен и потолка от масляной краски.

Кроме того, за эти деньги должны установить металлические дверные коробки.

Подрядчик должен обустроить вентиляцию и канализацию с водоотводом.

Кроме того, закупят унитаз и установят умывальник в укрытие.

Аукцион должен пройти 28 августа, а размер минимального шага снижения цены составляет 42 184,80 гривен.

К слову, в Одессе планируют отремонтировать теплицы за огромные деньги.

Цветочные теплицы обойдутся почти в 10 млн. гривен.

На сайте системы публичных закупок "Прозорро" опубликован новый тендер на ремонт теплиц почти за 10 млн грн.

Общая площадь теплиц составляет около 4200 кв.м, из которых 600 кв. м. отремонтировали еще зимой.

Выходит, что на ремонт остальных предлагают потратить около 2700грн за 1 кв.м.

В декабре 2022 года "Горзелентрест" уже проводил два тендера на ремонт теплиц. Первый на 5,6 миллиона гривен, второй – на 500 тысяч.

Оба аукциона тогда выиграла одна и та же фирма.

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