16 августа утром в райцентре полицейский вызжал со двора на автомобиле задним ходом.
Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, сотрудник полиции наехал на женщину.
В салоне полицейского также находилась его жена, также сотрудница полиции.
81-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где, к сожалению, от полученных травм она скончалась.
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Оба полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, его поместят в изолятор.
Недавно стало известно, что трагедия произошла с женщиной во время отдыха с тремя мужчинами в Одесской области.
В одном из сел Великобуялицкой ОТГ в лесополосе у путей нашли тело женщины.
Тело женщины полицейские направили на судебно медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину смерти.
Предварительно известно, что смерть женщины наступила в результате сердечно-легочной недостаточности из-за туберкулеза.
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