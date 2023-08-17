Правоохранитель в Одесской области совершил наезд на пожилую женщину.

16 августа утром в райцентре полицейский вызжал со двора на автомобиле задним ходом.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, сотрудник полиции наехал на женщину.

В салоне полицейского также находилась его жена, также сотрудница полиции.

81-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где, к сожалению, от полученных травм она скончалась.

Детективами ДБР начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

ГУНП в Одесской области проводит служебное расследование

Оба полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, его поместят в изолятор.

Недавно стало известно, что трагедия произошла с женщиной во время отдыха с тремя мужчинами в Одесской области.

В одном из сел Великобуялицкой ОТГ в лесополосе у путей нашли тело женщины.

Тело женщины полицейские направили на судебно медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину смерти.

Предварительно известно, что смерть женщины наступила в результате сердечно-легочной недостаточности из-за туберкулеза.

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