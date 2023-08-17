В Одесской области во время отдыха скончалась женщина.

В одном из сел Великобуялицкой ОТГ в лесополосе у путей нашли тело женщины.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Мужчины, с которым она отдыхала, не вызывали медиков и полицию, а завернули тело в одеяло и вывезли в лесополосу.

Погибшей оказалась 30-летняя жительница Одесской области, стало известно, что она отдыхала в компании трех мужчин: 34, 46 и 59 лет.

Компания употребляла алкоголь в одном из домов в Одесской области.

В какой-то момент 30-летняя женщина "замертво упала", а мужчины вместо того, чтобы вызвать полицию и медиков, свернули ее тело и вывезли подальше.

Тело женщины полицейские направили на судебно медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину смерти. По данному факту следователями начато производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины.

За поругание над телом умершей, правонарушителям может грозить ограничение или даже лишение свободы.

Предварительно известно, что смерть женщины наступила в результате сердечно-легочной недостаточности из-за туберкулеза.

К слову, в Одесской области женщина затолкала ребенка в багажник и возила по селу.

Женщина обвинила соседа, 12-летнего парня, в похищении арбузов с ее баштана.

К родителям ребенка или полиции по факту кражи женщина не обращалась.

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