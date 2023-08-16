Женщина обвинила соседа, 12-летнего парня, в похищении арбузов с ее баштана.
Событие 14 августа около семи часов вечера в одном из населенных пунктов Балтской территориальной общины.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 58-летняя женщина подошла к парню, когда он играл на улице.
Она обвинила его в краже арбузов с поля за деревней.
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Подросток отрицал кражу, тогда женщина угрожала ему словесно, а впоследствии силой затолкала в багажник легковушку, начала возить его по селу, удерживая "в заложниках" определенное время.
К родителям ребенка или полиции по факту кражи женщина не обращалась.
Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают и допрашивают свидетелей, проводят другие следственные действия, сообщил и.о. начальника Подольского районного управления полиции Олега Жуковского.
За незаконное лишение свободы ребенка женщине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.
К слову, в Одесской области мужчина "захватил" девять гектаров земли для собственных целей.
«Увлеченные» земли он использовал для предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием и продажей зерновых культур.
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