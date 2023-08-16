В поселке Любашевка Одесской области произошло событие, повлекшее конфликт между местными жителями. Полиция, отозвавшись на сообщение о нарушении общественного порядка, выехала на место инцидента. Выяснилось, что возле одного из торговых заведений произошла ссора между группой местных жителей и слышали взрывы. Подробности сообщила полиция.

Во время этой схватки один мужчина использовал свой самозарядный пистолет травматического действия.

Двое знакомых получили телесные повреждения. 40-летнему мужчине диагностировали ушиб грудной клетки и назначили амбулаторное лечение, а 41-летнего мужчину госпитализировали с ушибом грудной клетки и ранением плеча с повреждением плечевой артерии.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, младший из пострадавших получил легкие телесные повреждения, а старший — как легкие, так и тяжелые телесные повреждения, опасные на момент их причинения.

На основании экспертных выводов и других доказательств, собранных правоохранителями, следователи полиции под наблюдением Любашевской окружной прокуратуры выдвинули обвинения против подозреваемого.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд.

Стоит отметить, что подозреваемый также получил телесные повреждения во время этого конфликта. Согласно экспертным выводам, эти повреждения относятся к категории легких телесных повреждений и оказали кратковременное влияние на здоровье. Относительно этого факта исследователи осуществляют расследование согласно пункту 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

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