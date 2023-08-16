Недавно Службы безопасности Украины пришли с обысками к председателю Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григорию Мельниченко и арестовали его. Суд избрал меру пресечения председателю Белгород-Днестровского райсовета, которого подозревают в похищении катера экоинспекции. Об этом стало известно по решению суда, которое 14 августа обнародовали в судебном реестре.

Председатель Белгород-Днестровского райсовета Григорий Мельниченко был взят под стражу Киевским районным судом Одессы с обвинением в похищении катера Госэкоинспекции.

Согласно решению суда, было удовлетворено частичное ходатайство прокурора и было решено применить к Мельниченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 октября, с возможностью внесения залога. Сумма залога составляет 5368000 гривен.

По данным следствия, обвиняемый завладел скоростным катером Госэкоинспекции, мотивируя это действием сохранности государственного имущества от российских обстрелов. После этого катер был доставлен на территорию завода в городе Беляевка. Оцененная стоимость судна составляет 2 миллиона 690 тысяч гривен.

Мельниченко задержали 10 августа и объявили о подозрении согласно части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. По этому обвинению ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

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