69-летний мужчина в течение двух лет без соответствующих документов использовал около девяти гектаров земли Татарбунарской объединенной территориальной общины в собственных целях.
Земли расположены в пределах водоохранной зоны озера Сасык, сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
«Захваченные» земли он использовал для предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием и продажей зерновых культур.
Как сообщил начальник отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Виктор Дудка, при наличии доказательств следователи сообщили мужчине о подозрении в самовольном занятии земель в охранных зонах.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Новый ракетный удар по Украине стал "особенным": эксперт указал на отличия
Угроза с Севера: враг полез через границу Украины, начался бой
Есть жертвы, детский сад в руинах: россияне выпустили за утро почти 30 ракет
Это очень мощный удар: печальные новости с Купянского направления, оккупанты достигли цели
Преступление предусмотрено частью 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины.
Теперь "бизнесмену" грозит ограничение свободы сроком от двух до четырех лет или лишение свободы сроком до двух лет.
Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержала предательница, получавшая "зарплату" от российской ФСБ за корректировку воздушных ударов.
Сотрудники киберподразделения Службы безопасности Украины задержали в Одессе женщину, которая за регулярное денежное вознаграждение работала на ФСБ, собирая информацию о расположении военных объектов в облцентре.
В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.
Последние новости Украины:
Сын экснардепа отважился на ужасное преступление – "заказал" убийство депутата.
Госпереворот в Украине: подробности масштабного сговора
Государство потеряло огромные деньги из-за халатности чиновника Минобороны.