69-летний мужчина в течение двух лет без соответствующих документов использовал около девяти гектаров земли Татарбунарской объединенной территориальной общины в собственных целях.

Земли расположены в пределах водоохранной зоны озера Сасык, сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

«Захваченные» земли он использовал для предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием и продажей зерновых культур.

Как сообщил начальник отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Виктор Дудка, при наличии доказательств следователи сообщили мужчине о подозрении в самовольном занятии земель в охранных зонах.

Преступление предусмотрено частью 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Теперь "бизнесмену" грозит ограничение свободы сроком от двух до четырех лет или лишение свободы сроком до двух лет.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержала предательница, получавшая "зарплату" от российской ФСБ за корректировку воздушных ударов.

Сотрудники киберподразделения Службы безопасности Украины задержали в Одессе женщину, которая за регулярное денежное вознаграждение работала на ФСБ, собирая информацию о расположении военных объектов в облцентре.

В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

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