Друзья и сокурсники описывают Дениса как надежного и отзывчивого товарища. На фронте он тоже проявил свои лучшие качества.

В боевых действиях за Украину лишился жизни студент Национального университета "Одесская юридическая академия" Денис Кухоцкий. Несмотря на право на отсрочку от призыва, он избрал добровольно вступить в Вооруженные силы Украины и принять участие в защите страны с первых дней вторжения.

О тяжелой потере сообщили на факультете прокуратуры и следствии уголовной юстиции Одесской юракадемии.

Денис, которому на момент гибели был всего 21 год, погиб, выполняя боевое задание.

Одесская юракадемия отметила, что отдача Дениса на защиту родной земли была выразительным осознанным выбором. Он решил покинуть учебу еще в начале вторжения, даже имея возможность отложить военный призыв. Это стало для него самой важной задачей.

"Денису был всего 21 год, но, несмотря на свой юный возраст, он не прятался от войны, а присоединился к рядам украинского войска и ценой собственной жизни оберегал наши... Для всех нас это непоправимая потеря и никогда не заживающая рана! Денис оставался верен Украине до последнего своего дыхания", – говорится в сообщении.

Друзья и сокурсники описывают Дениса как надежного и отзывчивого товарища. На фронте он тоже проявил свои лучшие качества.

Денис успешно сдал государственные экзамены и планировал начать магистерскую учебу уже через месяц, чтобы реализовать свою мечту – получить юридическое образование. Но все его планы развеяла агрессия россии.

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