4 августа 2023 сообщили о подозрении судьи Приморского райсуда Одессы. На сегодняшний день действия адвоката и судьи квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о деталях скандального дела.

Так, 14 августа 2023 Высшим антикоррупционным судом было удовлетворено ходатайство обвинения в отношении судьи Приморского районного суда города Одессы.

Его подозревают в попытке предоставить неправомерные льготы другому судье за ​​положительное решение по делу и завладению частью неправомерных выгод путем обмана.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что для реализации своего преступного плана адвокат привлек судью Приморского райсуда Одессы.

В соответствии с согласованными действиями адвокат должен был подстрекнуть военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по административному делу другому судье этого же суда, получить неправомерную выгоду и передать ее часть указанному судье-сообщнику. Кроме того, адвокат сообщил судье о возможности завладения частью полученных от лица средств, предоставленных для передачи судьи.

Была назначена мера пресечения содержания его под стражей на 60 дней, а также установлен размер залога в сумме 805 200 гривен.

Высший совет правосудия выполнил ходатайство руководителя САП и приостановил судью от исполнения судейских обязанностей. Проводится досудебное расследование этого дела.

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