В городе Одесса было принято решение давать отдельным улицам новые названия. Это решение было принято историко-топонимической комиссией горсовета.

Об этой инициативе подробности раскрыл член Историко-топонимической комиссии Александр Бабич во время брифинга в горсовете.

Новые названия улиц в честь одесситов, потерявших жизнь во время русско-украинской войны. Таким образом, хотят отдавать честь павшим военным, которые получили высокое звание Героев Украины или стали полными кавалерами ордена "За мужество".

По его словам, комиссия приняла соответствующее решение 20 июля с целью почтить память погибших военных еще до завершения войны и достижения победы Украины.

Бабич отметил, что к сожалению, до завершения войны может быть еще много потерь. Он выразил уверенность, что героические поступки будут только расти, и они будут иметь большое значение для будущих поколений.

По его словам, местные властные структуры в будущем будут ставить задачу определить, чей подвиг более велик и значим, и в честь кого назвать улицу города Одессы. Определить это будет сложно, поскольку каждый подвиг защитников Украины важен.

Тем не менее, на данный момент критерий выбора Героев Украины или полных кавалеров ордена "За мужество" дает возможность работать с этой категорией и чествовать память украинских героев, отдавших свою жизнь во время этой войны.

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