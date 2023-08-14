Всех граждан Одессы и области призывают предоставить любую информацию о местонахождении Анастасии.

Объявление о пропавших детях всегда вызывает тревогу у родителей и матерей, вызывая страх и беспокойство. Радостно, что полиция успешно разыскивает 83% детей в течение первых суток после их исчезновения, обеспечивая их возвращение живыми и здоровыми.

Стало известно, что в Одессе пропала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские отдела №2 Одесского районного управления полиции №1 осуществляют поиски 15-летней Анастасии Парфеновой, которая ушла из дома гулять вчера вечером и до сих пор не вернулась.

Девушка имеет следующие приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, зеленые глаза и бритая голова.

На момент исчезновения была одета в черный топ и зеленый платок.

Всех граждан призывают предоставить любую информацию о местонахождении Анастасии. Если у вас есть какие-либо сведения, просим сообщить об этом территориальному подразделению полиции по телефону (048) 722 45 42 или обратиться на спецлинию "102".

Следует отметить - в случае, если ваш ребенок вдруг исчез, важно следовать некоторым советам от полиции:

• Немедленно позвоните по номеру 102 и передайте всю доступную информацию о возможном местонахождении ребенка.

• Предоставьте полиции фотографию ребенка, соответствующую текущему возрасту.

• Привлекайте всех родственников, друзей и знакомых к поискам и совместно продвигайте информацию об исчезновении.

• Если вы выяснили новые важные детали по поводу исчезновения, обязательно сообщите о них полицию.

• Когда ребенок найден, старайтесь быть понимающими и спокойными. Конечно, она может быть испугана, и ваша поддержка чрезвычайно важна.

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