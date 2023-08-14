В одной из воинских частей на территории Одесской области избит военнослужащий.

12 августа в Государственное бюро расследований поступила информация о драке в воинской части в Одесской области, в результате которой военнослужащего доставили в больницу с травмами головы. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

После получения сообщения сотрудники ГБР начали проведение оперативных следственных действий на территории воинской части: изъяли видеозаписи, допросили свидетелей, а также находившегося в больнице пострадавшего.

По словам потерпевшего, телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту возможного превышения власти или служебных полномочий военным лицом (часть 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжается досудебное следствие.

Добавим, ранее ГБР сообщило о подозрении военкому из Полтавщины, жестоко избившему своего подчиненного. По данным следствия, начальник одного из райотделов ТЦК испытывал личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтах в коллективе.

Подозреваемый взял с собой главного сержанта и солдата, подчиненных пострадавшему. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего, вызвали его по телефону на разговор, окружили и после словесной перепалки стали избивать.

У пострадавшего обнаружили многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную рану головы и надорванное ухо.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе шторм унес жизни отдыхающих на пляже, подростков "смыла" волна.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируют потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, блогершу из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".