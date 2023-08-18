Был выявлен случай мошеннической схемы, при которой преступники провоцировали аварию, чтобы задержать водителей и требовать от них денежную компенсацию. Подробности схемы сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Это делалось с помощью специально организованного маневра, при котором один автомобиль "залезал" в "мертвые зоны" зеркал потенциальных "жертв", а другой, двигаясь впереди или боком, внезапно перестраивался, побуждая водителя к внезапной реакции. Это позволяло создавать видимость ДТП.

Фигуранты схемы использовали два автомобиля – черный Mercedes-Benz S500L и серый Volkswagen Passat. Один из автомобилей специально повреждал свою лакокрасочную поверхность, другой вызывал внимание водителя и создавал видимость опасности.

Позже, во время «расследования», злоумышленники подчеркивали умышленное причинение повреждений, угрожали возможными дальнейшими проблемами и предлагали лишить ответственности за денежное вознаграждение.

Для уникальности идентификации они также заменяли регистрационные номера на автомобилях и одевались в деловые костюмы, чтобы представить себя как работников государственных органов и выглядеть неузнаваемо.

В результате мероприятий, проведенных правоохранителями, изъято несколько комплектов поддельных регистрационных номеров, реквизит для замены букв на номерных знаках и другие предметы, которые могут играть роль доказательств в этом расследовании.

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