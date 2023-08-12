Полиция Одесской области сообщила, что все же начала расследование этого инцидента.

В Одесской области водитель сбил беспризорную собаку и, несмотря на попытки свидетелей вмешаться, после наезда скрылся с места происшествия. Об этом инциденте стало известно из - за сообщений в сети зоозащитной организации UAnimals .

Событие произошло 9 августа в селе Сухой Лиман. Согласно информации от зоозащитников, собаку водитель намеренно переехал дважды.

"Когда та заскулила, он не остановился, а сдал назад и повторно наехал на животное. Очевидцы пытались остановить водителя, однако тот скрылся", — сообщено.

Свидетели происшествия доставили собаку в ветеринарную больницу. Специалисты обнаружили у животного перелом позвоночника и паралич задних лап. По предварительным оценкам, животное больше не сможет ходить.

Этой собаке 15 лет, ее идентификационный чип работает, она имеет вакцинацию, стерилизована и всегда была дружественной. Она проживала на одной улице всю жизнь и имела куратора, который заботился о ней. UAnimals добавили, что свидетели и куратор обратились в полицию, однако им было отказано в составлении протокола, ведь собака беспризорна.

Вечером 11 августа полиция Одесской области сообщила, что все же начала расследование этого инцидента. Дело возбуждено по статье 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. За это преступность предусматривает ограничение свободы сроком от одного до трех лет или от двух до трех лет лишения свободы.

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