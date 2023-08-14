За эти преступления ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

37-летняя женщина-мошенница коварно обманула восемь жителей города Одессы, нанеся им общей суммой 38 тысяч гривен ущерба. Уголовная деятельность правонарушительницы развертывалась в пределах Хаджибейского района Одессы, где она действовала возле магазинов. Подробности сообщили в Нацполиции Одесской области.

Метод ее обмана заключался в требовании от незнакомцев их мобильных телефонов под видом того, что ей необходимо совершить звонок. Выждав, пока владельцы телефонов отвернутся, она убегала с места происшествия.

Действия злоумышленницы были обнаружены во время специальных следственно-оперативных мероприятий проводниками отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1. Женщина удачно продала шесть телефонов, но остальные два удалось восстановить и вернуть их владельцам.

За эти преступления ей грозит наказание в виде штрафа от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51000 до 68000 гривен), исправительных работ сроком от одного до двух лет, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Заместитель начальника следственного отдела территориального отделения полиции Анастасия Черненко советует помнить: во избежание подобных ситуаций никогда не отдавайте свой телефон незнакомым людям. Даже если вас просят, лучше наберите нужный номер и сообщите информацию собственноручно.

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