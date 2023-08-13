У торгового павильона на улице Капитана Кузнецова произошла беда.

Очевидцы сообщили, что мужчина обратился к прохожему с просьбой дать закурить – между мужчинами разразился конфликт.

Как сообщили в полиции Одесской области, попросивший "огонек" мужчина ударил оппонента ножом в живот и скрылся.

Нападающий признался в содеянном, но причины неадекватного поступка объяснить не смог.

Прохожие вызвали скорую и полицию. Пострадавшего в возрасте 38 лет госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости.

Нападавшего, 41-летнего мужчину, задержали в его квартире, где нашли и нож, переданный на экспертизу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса.

За совершенное нападающему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, недавно в селе Табаки в Болградской общине на Одесщине произошло трагическое событие: алабай напал на свою владелицу, когда та пыталась покормить его. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а это страшное событие произошло перед глазами ее несовершеннолетней дочери.

Обстоятельства, приведшие к нападению алабая на нее, остаются неизвестными. Трагедия оценивается как несчастный случай. Правоохранители подтвердили факт трагедии, а детали произошедшего будут разглашены ими позже.

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