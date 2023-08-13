Чиновник требовал 20 000 долларов за оформление права собственности на земельный участок площадью 2 га в Подольском районе Одесской области.
Как сообщил Офис Генпрокурола, за деньги он должен повлиять на членов земельной комиссии и депутатов поселкового совета для решения "вопроса" об отводе в собственность земельного участка.
Подозреваемый был задержан после получения половины "транша" в качестве задатка - 10 000 долларов.
Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.
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Депутат-исполняющий обязанности председателя одного из поселковых советов в Одесской области сообщен о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УССР в Одесской области ДСР НПУ.
Напомним, недавно в городе Одесса были разоблачены два мошеннических колл-центра, которые действовали в Приморском районе. Пока действовала афера, они смогли обкрутить многих одесситов и жителей области.
Они пытались убедить граждан, что их банковские счета были несанкционированно лишены средств и просили предоставить конфиденциальные данные банковских карт, чтобы заблокировать их и избежать незаконного доступа.
Как только аферисты получали информацию о сроке действия карты, CVV и ПИН, они сразу осуществляли с них снятие средств.
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Напомним, начальнику ТЦК в Одесской области вручили 4 протокола о коррупции: детали аферы.
Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.
Также Politeka писала, что бы логерку из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".