Исполняющий обязанности главы одного из поселковых советов в Одесской области сообщено о подозрении.

Чиновник требовал 20 000 долларов за оформление права собственности на земельный участок площадью 2 га в Подольском районе Одесской области.

Как сообщил Офис Генпрокурола, за деньги он должен повлиять на членов земельной комиссии и депутатов поселкового совета для решения "вопроса" об отводе в собственность земельного участка.

Подозреваемый был задержан после получения половины "транша" в качестве задатка - 10 000 долларов.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Депутат-исполняющий обязанности председателя одного из поселковых советов в Одесской области сообщен о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УССР в Одесской области ДСР НПУ.

Напомним, недавно в городе Одесса были разоблачены два мошеннических колл-центра, которые действовали в Приморском районе. Пока действовала афера, они смогли обкрутить многих одесситов и жителей области.

Они пытались убедить граждан, что их банковские счета были несанкционированно лишены средств и просили предоставить конфиденциальные данные банковских карт, чтобы заблокировать их и избежать незаконного доступа.

Как только аферисты получали информацию о сроке действия карты, CVV и ПИН, они сразу осуществляли с них снятие средств.

Последние новости Украины:

Напомним, начальнику ТЦК в Одесской области вручили 4 протокола о коррупции: детали аферы.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, что бы логерку из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".