Чиновник в Одесской области был разоблачен на получении взятки.

Так, речь идет о должностном лице одной из районных военных администраций Одесщины разоблачено на получении 6 тысяч долларов.



Как сообщает Офис Генерального прокурора, был разоблачен начальник сектора мобилизационной работы одной из районных военных администраций Одесской области.

Стало известно, что в июле-августе 2023 года чиновник требовал и в результате получил взятку от украинки в размере 6000 долларов.

Он обещал повлиять на должностных лиц оперативного командования «Юг» по переводу ее мужа-военнослужащего в другую воинскую часть в городе Белгород-Днестровский.

Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК РФ после получения взятки.

Начальник сектора мобилизационной работы одной из районных военных администраций Одесской области обвиняется в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В данный момент решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Недавно сообщалось, что в Одесской области правоохранители успешно разоблачили чиновника, требовавшего взятку в размере 405 000 гривен.

По данным расследования, начальник района электрических сетей Одесского квартирно-эксплуатационного управления требовал неправомерной выгоды от ФЛП, выполнявшего текущий ремонт электросети в военном городке.

Правоохранители задержали правонарушителя немедленно после получения взятки.

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