Начальнику одного из районных ТЦК в Одесской области вручили 4 протокола о коррупции
Как сообщили в главном управлении Национальной полиции в Одесской области, чиновник нарушил ограничения, установленные законом Украины. Они касаются занятия другой оплачиваемой деятельностью или предпринимательской.
Таким образом, начальник районного ТЦК нарушил нормы законодательства.
Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции сообщили, что фигурант помимо основного места работы находился на руководящих должностях четырех жилищно-сервисных центров.
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Также должностное лицо незаконно получало заработную плату. Сообщается, что почти два года нарушитель получил около 210 тысяч гривен дополнительного дохода.
Согласно ч. 1 ст. 172-4 кодекса Украины об административных правонарушениях ему предусмотрена административная ответственность.
Чиновнику необходимо будет уплатить штраф от 5100 до 8500 гривен с конфискацией полученного дохода.
Протоколы об административных правонарушениях были направлены в Овидиопольский районный суд Одесской области.
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