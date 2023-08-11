Начальнику ТЦК в Одесской области вручили 4 протокола о коррупции.

Начальнику одного из районных ТЦК в Одесской области вручили 4 протокола о коррупции

Как сообщили в главном управлении Национальной полиции в Одесской области, чиновник нарушил ограничения, установленные законом Украины. Они касаются занятия другой оплачиваемой деятельностью или предпринимательской.

Таким образом, начальник районного ТЦК нарушил нормы законодательства.

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции сообщили, что фигурант помимо основного места работы находился на руководящих должностях четырех жилищно-сервисных центров.

Также должностное лицо незаконно получало заработную плату. Сообщается, что почти два года нарушитель получил около 210 тысяч гривен дополнительного дохода.

Согласно ч. 1 ст. 172-4 кодекса Украины об административных правонарушениях ему предусмотрена административная ответственность.

Чиновнику необходимо будет уплатить штраф от 5100 до 8500 гривен с конфискацией полученного дохода.

Протоколы об административных правонарушениях были направлены в Овидиопольский районный суд Одесской области.

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