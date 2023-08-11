В Одессе задержала предательницу, которая получала "зарплату" от российской ФСБ за корректировку воздушных ударов.

Сотрудники киберподразделения Службы безопасности Украины задержали в Одессе женщину, которая за регулярное денежное вознаграждение работала на ФСБ, собирая информацию о расположении военных объектов в облцентре. Об этом сообщили в преслужбе СБУ.

Также после вражеских воздушных атак на город российская агентка документировала последствия прилетов, обходя пострадавшие улицы.

За каждое задание, которое она выполняла, предательница получала финансовое вознаграждение от своего "куратора" из ФСБ в размере до 20 тысяч гривен. Эти средства поступали на ее электронный кошелек в виде криптовалюты. Полученная ею информация требовалась врагу для подготовки и корректировки воздушных ударов по Одессе с использованием различных типов ракет и дронов-камикадзе.

Операция по задержанию злоумышленницы была проведена во время ее доразведки вблизи одного из военных объектов. По ее месту жительства в ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили банковские карты и средства связи, через которые злоумышленница контактировала с врагом.

Следствие выяснило, что предательницей оказалась местная жительница с пророссийскими взглядами, решившая заработать денег на сотрудничестве со спецслужбами рф. В целях конспирации она постоянно меняла мобильные номера и телефоны.

Задержанной объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

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