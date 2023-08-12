За такие действия предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

В городе Одесса были разоблачены два мошеннических колл-центра, которые действовали в Приморском районе. Пока действовала афера, они смогли обкрутить многих одесситов и жителей области. Подробности об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что эти колл-центры совершали звонки гражданам, делали вид сотрудников финансовых учреждений и совершали аферы. Мошенники использовали специальное техническое оборудование и готовые "скрипты".

Они пытались убедить граждан, что их банковские счета были несанкционированно лишены средств и просили предоставить конфиденциальные данные банковских карт, чтобы заблокировать их и избежать незаконного доступа.

Как только аферисты получали информацию о сроке действия карты, CVV и ПИН, они сразу осуществляли с них снятие всех средств.

Во время обысков в помещениях колл-центров стражи порядка изъяли несколько десятков компьютеров, оборудование SIP-телефонии, мобильные телефоны и другие материалы, имеющие ценность для следствия. Случай отнесли к мошенничеству, заключавшемуся в незаконных операциях с использованием электронно-вычислительной техники.

За такие действия предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Сейчас проводится следствие, в ходе которого собираются доказательства привлечения виновных к ответственности. Если вы стали жертвой мошенничества, вам следует немедленно связаться со своим банком, заблокировать карту и известить полицию по телефону "102".

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